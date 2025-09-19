За сутки в Рязани родились три недоношенных ребенка
Отмечается, что троим рязанкам потребовалось преждевременное родоразрешение, так как дальнейшее вынашивание беременности представляло угрозу. Новорожденные родились в сроке 33 недели, все они мужского пола. «Состояние их расценивается как стабильное», — отметили медики.
За сутки в Рязани родились три недоношенных ребенка. Об этом сообщает пресс-служба перинатального центра.
Отмечается, что троим рязанкам потребовалось преждевременное родоразрешение, так как дальнейшее вынашивание беременности представляло угрозу.
Новорожденные родились в сроке 33 недели, все они мужского пола.
«Состояние их расценивается как стабильное», — отметили медики.