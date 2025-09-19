За сутки в Рязани родились три недоношенных ребенка

Отмечается, что троим рязанкам потребовалось преждевременное родоразрешение, так как дальнейшее вынашивание беременности представляло угрозу. Новорожденные родились в сроке 33 недели, все они мужского пола. «Состояние их расценивается как стабильное», — отметили медики.