За неделю 43 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю
За неделю 43 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба горадминистрации.
