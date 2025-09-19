За неделю 43 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 1 600 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафов составила четыре миллиона 606 тысяч 900 рублей.