ВС России освободили населенный пункт Муравка в ДНР
По данным Минобороны РФ, недельные потери ВСУ составили около 10 020 военнослужащих. Отечественные средства ПВО уничтожили 1667 беспилотников самолетного типа, 4 управляемые авиабомбы и столько же снарядов РСЗО HIMARS.
