Власти Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

В Таллине заявили, что сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Утверждается, что самолеты пробыли над Эстонией почти 12 минут. При этом транспондеры истребителей были выключены. В МИД Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту протеста. А эстонский премьер Кристен Михал сообщил, что его страна решила задействовать статью 4 устава НАТО и запросить консультации с союзниками в связи с угрозой безопасности.

