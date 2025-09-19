В Воронежской области бывший ученик напал на школу с ножами и молотком
В Воронежской области бывший ученик напал на школу с ножами и молотком. Об этом пишет Telegram-канал «112».
ЧП случилось в Острогожском районе. Юноша смог беспрепятственно войти на территорию в момент, когда дети шли на обед в другое здание.
Охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры смогли остановить подростка и обезоружить. Директор воспользовался тревожной кнопкой. В результате никто не пострадал.
Дебошира забрали в полицию. По предварительной информации, у него есть психическое заболевание. Мальчика планируют отправить на экспертизу в лечебницу.