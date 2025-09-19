В Рязанской области задержали наркокурьера из Саратова

45-летнего саратовчанина задержали на территории Касимовского округа при поддержке сотрудников УФСБ России по Рязанской области и подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Касимовский». При личном досмотре оперативники нашли у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Выяснилось, что в свертке находился мефедрон массой 247 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, следствием устанавливаются все обстоятельства его противоправной деятельности.

В Рязанской области задержали наркокурьера из Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летнего саратовчанина задержали на территории Касимовского округа при поддержке сотрудников УФСБ России по Рязанской области и подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Касимовский». При личном досмотре оперативники нашли у мужчины сверток с порошкообразным веществом.

Выяснилось, что в свертке находился мефедрон массой 247 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, следствием устанавливаются все обстоятельства его противоправной деятельности.