В Рязани мотоциклист сбил пешехода

ДТП произошло 18 сентября, примерно в 16:12, около дома № 51Г по улице Новой. По предварительной информации полиции, 26-летний местный житель на мотоцикле «Стелс» сбил 38-летнюю рязанку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате водитель двухколесного транспортного средства и женщина пострадали. С полученными травмами их доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.