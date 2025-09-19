В Рязани изменят схему движения автобусов из-за спортивного мероприятия

В Рязани 20 сентября пройдет Всероссийский забег «Кросс нации». Из-за этого автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М³, 62 М², 75 М² на участке между остановками «площадь Свободы» и «Бассейн Классика» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам. Ограничения введут с 11:50 до 13:00 20 сентября.