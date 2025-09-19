В РПЦ призвали приравнять ответственность за мат к ответственности за наркотики

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил с инициативой приравнять ответственность за использование ненормативной лексики к ответственности за распространение наркотиков. В своем видеообращении к круглому столу, посвященному проблеме матершины, он отметил, что в Государственной Думе сейчас обсуждается формирование юридической ответственности за распространение квадробинга. Митрополит подчеркнул важность защиты общества от разрушительных факторов, добавив, что «мат равен наркотикам». Кроме того, священнослужитель призвал к созданию прецедентов для наказания за искажение и разрушение русского языка.

