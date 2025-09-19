В России закрыли вопрос о снижении цен на бензин

Снижения цен на бензин в ближайшее время ждать не стоит, заявила маркетолог Надежда Александрова. Для насыщения рынка применяют переброску топлива между регионами, использование запасов и ограничения экспорта. Пик ценового давления ожидается в сентябре; стабилизация возможна с восстановлением загрузки НПЗ и выходом резервов, но резкого падения цен не предвидится — бензин останется дороже, чем в начале года. Осенью и перед праздниками ожидается умеренный рост цен на 1-2,5% в зависимости от марки и региона. Резкие скачки возможны при новых авариях на НПЗ или сильном ослаблении рубля. Для автомобилистов это значит постепенное подорожание заправок, для бизнеса — рост логистических затрат.

Снижения цен на бензин в России в ближайшее время ожидать не стоит, заявила маркетолог и кандидат наук Надежда Александрова, пишет NEWS.ru.

По ее словам, для насыщения внутреннего рынка уже предпринимаются меры, включая переброску топлива между регионами, использование запасов и ограничения экспорта.

Эксперты прогнозируют, что пик давления на цены придется на сентябрь, когда высокий сезонный спрос начнет спадать. Ситуация может стабилизироваться, когда нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной загрузке и на рынок выйдут накопленные резервы. Однако даже при этом резкого снижения цен не следует ожидать, так как бензин останется дороже, чем в начале года.

Александрова отметила, что в осенний и предновогодний периоды ожидается умеренный рост цен в пределах 1-2,5% в зависимости от марки топлива и региона. Резкие скачки цен возможны только в случае новых аварий на нефтеперерабатывающих заводах или значительного ослабления национальной валюты. Таким образом, для автомобилистов это означает постепенное удорожание расходов на заправку, а для бизнеса — увеличение затрат на логистику и доставку товаров.