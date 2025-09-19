В России закрыли вопрос о снижении цен на бензин

Снижения цен на бензин в России в ближайшее время ожидать не стоит, заявила маркетолог и кандидат наук Надежда Александрова, пишет NEWS.ru.
По ее словам, для насыщения внутреннего рынка уже предпринимаются меры, включая переброску топлива между регионами, использование запасов и ограничения экспорта.
Эксперты прогнозируют, что пик давления на цены придется на сентябрь, когда высокий сезонный спрос начнет спадать. Ситуация может стабилизироваться, когда нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной загрузке и на рынок выйдут накопленные резервы. Однако даже при этом резкого снижения цен не следует ожидать, так как бензин останется дороже, чем в начале года.
Александрова отметила, что в осенний и предновогодний периоды ожидается умеренный рост цен в пределах 1-2,5% в зависимости от марки топлива и региона. Резкие скачки цен возможны только в случае новых аварий на нефтеперерабатывающих заводах или значительного ослабления национальной валюты. Таким образом, для автомобилистов это означает постепенное удорожание расходов на заправку, а для бизнеса — увеличение затрат на логистику и доставку товаров.