«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 657
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
Новое
В России предложили увеличить втрое стоимость билетов на зарубежные фильмы
Руководитель «Коммунисты России» и депутат Сергей Малинкович предложил утроить цену билетов на фильмы из недружественных стран, сообщил NEWS.ru. Он намерен обратиться к министру культуры Ольге Любимовой. По его мнению, это ответ на негативный образ русских в западном кино и способ собрать средства для поддержки отечественного независимого кино, так как главные зрители таких фильмов — состоятельные сторонники западных стандартов. Также он предложил использовать ИИ для переработки зарубежных фильмов с искажённой информацией о России и её истории, чтобы быстро адаптировать их для российского зрителя.

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович предложил увеличить стоимость билетов на фильмы, снятые в недружественных странах, в три раза. Об этом пишет NEWS.ru.

Он заявил, что намерен обратиться с данным предложением к министру культуры Ольге Любимовой.

По мнению Малинковича, искусство, включая кино, играет важную роль в идеологической борьбе, и необходимо ответить на негативное представление русских в западных фильмах. Он отметил, что основными зрителями иностранных фильмов являются состоятельные граждане, которые, по его мнению, не ценят жизнь в России и стремятся к западным стандартам. Депутат считает, что повышенные цены на билеты помогут собрать средства для поддержки отечественного независимого кино.

Кроме того, Малинкович предложил использовать искусственный интеллект для переработки зарубежных фильмов, содержащих искаженную информацию о России и ее истории. Он уверен, что современные технологии позволят быстро адаптировать эти ленты для российского зрителя.