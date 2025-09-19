В России предложили создать перечень ПО исключительно для нужд компаний

Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, в РФ могут создать перечень ПО исключительно для нужд компаний. Такое ПО нельзя будет приобрести на открытом рынке. «Требования для включения в перечень во многом совпадают с критериями для реестра отечественного софта, за исключением введения ПО в коммерческий оборот», — отметили в посте.

