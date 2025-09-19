В России предложили повысить размер социальной пенсии до 23 тысяч рублей

В России требуется повысить минимальный размер социальной пенсии до 23 тысяч рублей, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с изданием «Абзац». Он подчеркнул, что текущие выплаты настолько малы, что на них невозможно достойно прожить. Миронов отметил, что даже с учетом доплаты до уровня прожиточного минимума, сумма остается ниже заниженной границы бедности, установленной Росстатом. По словам парламентария, необходимо не только увеличить размер социальной пенсии, но и повысить прожиточный минимум до 43-45 тысяч рублей. Он указал, что средний размер пенсии по стране, согласно данным Росстата, превышает 23 тысячи рублей, однако многие пенсионеры не ощущают этого на практике.

