Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
633
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
928
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 630
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 706
В России предложили повысить размер социальной пенсии до 23 тысяч рублей
В России требуется повысить минимальный размер социальной пенсии до 23 тысяч рублей, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с изданием «Абзац». Он подчеркнул, что текущие выплаты настолько малы, что на них невозможно достойно прожить. Миронов отметил, что даже с учетом доплаты до уровня прожиточного минимума, сумма остается ниже заниженной границы бедности, установленной Росстатом. По словам парламентария, необходимо не только увеличить размер социальной пенсии, но и повысить прожиточный минимум до 43-45 тысяч рублей. Он указал, что средний размер пенсии по стране, согласно данным Росстата, превышает 23 тысячи рублей, однако многие пенсионеры не ощущают этого на практике.

