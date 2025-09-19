В России предложили поменять порядок подачи отопления в дома

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что современные технологии позволяют осуществлять точечное и гибкое регулирование запуска тепла. Кошелев предложил начать отопительный сезон не для всего района одновременно, а сначала для домов с высокими теплопотерями, таких как старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. Аналогично весной можно отключать отопление в первую очередь в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже.

В России предложили поменять порядок подачи отопления в дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, главу экспертного совета по ЖКХ при комитете Владимира Кошелева.

Он отметил, что современные технологии позволяют осуществлять точечное и гибкое регулирование запуска тепла. Кошелев предложил начать отопительный сезон не для всего района одновременно, а сначала для домов с высокими теплопотерями, таких как старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. Аналогично весной можно отключать отопление в первую очередь в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже.