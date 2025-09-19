В России отзовут почти 18 тысяч седанов Geely Emgrand

В России отзовут почти 18 тысяч седанов Geely Emgrand. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Как указано в публикации, «Джили-моторс» объявил об отзыве 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года.

Причина — некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака. Отмечается, что это может привести к образованию вакуума в системе.