В России может значительно вырасти число малоимущих человек
