В России может значительно вырасти число малоимущих человек

В России число малоимущих может вырасти на 100 тысяч человек, сообщает «Известия». Такой прогноз возможен, если при присвоении статуса малоимущего государство начнёт учитывать «чистый» доход по рекомендациям экспертов ВНИИ труда. Сейчас малоимущими признают тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума до вычета налогов. При пересмотре критериев число малоимущих может увеличиться на 10-20%. Отмечают, что лишаются права на социальный контракт граждане, чьи доходы формально превышают региональный минимум на 10-15%. В результате фактически малоимущие теряют доступ к финансовой помощи и программам адаптации для повышения уровня жизни.

