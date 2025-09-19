В России маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до одного миллиона

Парламентарии готовят новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, маткапитал на второго ребенка предложат увеличить до одного миллиона рублей, на третьего — до 1,5 миллиона рублей. По словам Сергея Миронова, при таких поправках эффективная демографическая программа «действительно начнет работать на многодетность».

