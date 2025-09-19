В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы сложными темами

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил серьезную обеспокоенность перегруженностью школьной программы, отметив необходимость ее пересмотра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он сообщил, что проведенный анализ показал, что от 15 до 30% тем в стандартной школьной программе соответствуют материалу, который в советское время изучался студентами вузов на втором курсе.

Музаев подчеркнул, что министерство просвещения, Рособрнадзор и представители нескольких университетов, включая Горный университет, работают над приведением стандартов средней школы в соответствие с требованиями высшего образования. Это необходимо для обеспечения плавного перехода выпускников в вузы.

По его мнению, текущая перегруженность школьной программы создает трудности как для учеников, так и для учителей. «Работа здесь у нас достаточно интенсивно ведется. Главная задача — не упростить стандарт ради красивых оценок, а привести школьные программы в соответствие с реальными требованиями», — отметил Музаев.