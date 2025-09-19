В Роскомнадзора хотят частично ограничить звонки из роуминга из-за мошенников

Роскомнадзор рассматривает возможность введения частичных ограничений на звонки из роуминга с российских сим-карт в ответ на растущее число случаев мошенничества. Об этом сообщил глава РКН Андрей Липов, его слова передают «Известия».

Он отметил, что система «Антифрод» ежедневно анализирует до 600 миллионов звонков и блокирует до 2 миллионов вызовов с признаками подмены номера.

Мошенники начали использовать российские сим-карты для звонков из роуминга, что создает дополнительные трудности в борьбе с мошенничеством. По словам Липова, ведомство проверяет работу операторов связи и требует от них очищать свои базы данных от фейковых пользователей.

Роскомнадзор также планирует внедрить систему частичных ограничений для аккаунтов, используемых мошенниками, при этом необходимо разработать исключения для добросовестных граждан, выезжающих за границу. Липов добавил, что подобные меры уже применяются в мессенджерах, которые ограничивают звонки с номеров, зарегистрированных в других странах.

Кроме того, Роскомнадзор работает над улучшением процедуры проверки принадлежности сим-карт, так как до 60% пользователей могут пользоваться чужими номерами. Предложения ведомства уже направлены в правительство для включения в новый пакет мер по борьбе с мошенничеством.