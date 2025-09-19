В минздраве рассказали, когда включат отопление в больнице имени Семашко

Как отметили в министерстве, предположительная дата включения — 25 сентября. В ведомстве подчеркнули, что в учреждении подключено автономное отопление. «Если наступят холода раньше, то и отопление включат на несколько дней раньше. Если пациентам холодно в палатах, им необходимо обратиться по этому вопросу к заведующему отделением», — добавили в минздраве.