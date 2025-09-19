Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 16:55
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 657
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Минприроды назвали причины потепления на Земле
По его словам, на Земле каждые 10 лет температура становится выше из-за накопления парниковых газов, которые производит человечество. Отмечается, что такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Глава Минприроды России добавил, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

В Минприроды назвали причины потепления на Земле. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов на презентации «Арктического досье» в Москве, передало 19 сентября РИА Новости.

По его словам, на Земле каждые 10 лет температура становится выше из-за накопления парниковых газов, которые производит человечество. Отмечается, что такая тенденция наблюдается последние 50 лет.

Глава Минприроды РФ добавил, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.