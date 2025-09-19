В Минприроды назвали причины потепления на Земле

По его словам, на Земле каждые 10 лет температура становится выше из-за накопления парниковых газов, которые производит человечество. Отмечается, что такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Глава Минприроды России добавил, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

В Минприроды назвали причины потепления на Земле. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов на презентации «Арктического досье» в Москве, передало 19 сентября РИА Новости.

