В мэрии объяснили, зачем изменили схему движения в центре Рязани

В мэрии сообщили, что был проведен мониторинг дорожной обстановки. Согласно рекомендациям ГАИ, отменили левый поворот с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую. На участке нанесли двойную сплошную разметку и установили соответствующие дорожные знаки. «Рассчитываем, что эти меры помогут ликвидировать аварийно-опасный участок. Повернуть можно на регулируемом перекрестке с улицы Новой», — написали в горадминистрации.

В горадминистрации объяснили, зачем запретили поворот с улицы Циолковского на Электрозаводскую. Комментарий появился в ответ на возмущение рязанки об изменении под постами губернатора Павла Малкова 19 сентября.

Напомним, рязанцы возмутились решением, отметив, что теперь Новая будет перегружена, а также не будет места для разворота.