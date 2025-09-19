В МЧС напомнили рязанцам о штрафах за нарушение особого противопожарного режима

В Рязани с 20 сентября запрещено сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, а также разводить костры. За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого режима штрафы увеличиваются: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Напомним, с 20 сентября на территории Рязани установят особый противопожарный режим.