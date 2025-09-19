В крупных торговых сетях нашли фальсификат молочной продукции

У некоторых производителей обнаружены растительные компоненты и говяжий жир. Некачественное масло и творог выявили в товарах Внуковского масло-жирового комбината, компании «Велда», «Кубаньрус-Молоко» и «ДарыМолока». Их распространяли через крупные розничные сети, такие как «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит» и Spar, а также поставляли в социальные учреждения, включая детские сады, школы, колледжи и больницы.

В крупных торговых сетях нашли фальсификат молочной продукции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Московское общество защиты прав потребителей.

Общественники обратились к Генпрокуратуре, Роспотребнадзору и Россельхознадзору с просьбой запретить производство и реализацию некачественной продукции. Также они требуют прекратить деятельность этих предприятий.