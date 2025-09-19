В Кемеровской области мотоциклист с пассажиром насмерть врезались в лося

В Кемеровской области мотоциклист на высокой скорости врезался в лося. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». 29-летний Артем вместе с другом Сергеем ехали ночью на трассе. Оба любители быстрой езды, разогнались до скорости 180 км/ч. Неожиданно на дорогу из кустов выбежал лось. От столкновения молодые люди и животное отлетели в разные стороны. Все погибли. Уточняется, что очевидцы долгое время не могли найти разбитое транспортное средство.

Фото: Плохие новости 18+