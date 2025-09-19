В Госдуме предложили налог на роскошь в 30% для граждан с доходом свыше 50 млн

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести налог на роскошь 30% для доходов свыше 50 млн в год. По его оценке, плательщиков будет не более 1 млн человек. Также предложены фиксированные сборы на дорогие авто и недвижимость — например, 500 тыс-1 млн руб. в год для автомобилей стоимостью 20-30 млн руб. Депутат Евгений Марченко поддержал идею, указывая, что в перечень роскоши входят частные самолёты, яхты и дорогие автомобили, но потребовал экспертного определения понятия «роскошь», чтобы избежать несправедливости. Тема снова всплыла после замечаний президента Владимира Путина о практиках повышения налогов на высокие доходы в других странах; он призвал к взвешенному подходу, чтобы не навредить экономике и стабильности.

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил ввести ставку налога на роскошь в размере 30% для россиян с доходом свыше 50 миллионов рублей в год. Об этом пишет Life.ru.

Он отметил, что такой налог является «абсолютно разумным механизмом», поскольку многие сверхбогатые граждане получают доходы, значительно превышающие их обычные потребности.

Свинцов также добавил, что потенциальными плательщиками нового налога могут стать не более миллиона россиян. Он предложил установить фиксированные ставки налога на дорогие автомобили и недвижимость, например, владельцы автомобилей стоимостью свыше 20-30 миллионов рублей могли бы платить от 500 тысяч до одного миллиона рублей в год.

Депутат Евгений Марченко поддержал инициативу, отметив, что к предметам роскоши следует относить частные самолеты, яхты и автомобили высокой стоимости. Однако он подчеркнул необходимость экспертного подхода для определения понятия «роскошь», чтобы избежать несправедливости.

Возвращение обсуждения налога на роскошь стало актуальным после недавнего заявления президента Владимира Путина, который указал на практику повышения налогов на высокие доходы в других странах в сложные времена. Он подчеркнул важность разумного подхода, чтобы не навредить экономике и социальной стабильности.