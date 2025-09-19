В Госдуме не поддержали запрет на презервативы для супружеских пар

Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
686
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
977
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 690
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 731
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что презервативы — самый репродуктивно-позитивный метод для планирования семьи, пишет РИА Новости. Она отметила, что беременность может наступить сразу после прекращения использования презервативов, в отличие от гормональных препаратов и ВМС, требующих восстановления организма. Ее выступление прошло на фоне обращения православных активистов движения «Сорок сороков», предложивших запретить продажу презервативов супружеским парам. Буцкая подчеркнула, что презервативы помогают эффективно планировать семью и не откладывать возможность зачатия, призвав считать этот метод ответственным выбором для будущих родителей.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом для ответственного планирования семьи. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что беременность может наступить сразу после прекращения использования презервативов, в отличие от других методов контрацепции, таких как гормональные таблетки или внутриматочные спирали, которые требуют времени для восстановления организма.

Выступление Буцкой прозвучало на фоне обращения православных активистов из Всероссийского общественного движения «Сорок сороков», которые предложили запретить продажу презервативов супружеским парам. Координатор движения Андрей Кормухин подчеркнул, что супруги должны нести ответственность перед Богом и следовать заповеди о размножении.

Буцкая подчеркнула, что использование презервативов позволяет парам эффективно планировать семью, не откладывая возможность зачатия. Она призвала рассматривать этот метод как ответственный и разумный выбор для тех, кто хочет стать родителями в будущем.