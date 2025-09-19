Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 657
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
УЖК «Зелёный сад — мой дом» провела субботник на 3-ем Борковском карьере

Уборку после окончания пляжного сезона сделали по просьбам жителей микрорайона Борки. В очистке территории приняли около 60 сотрудников управляющей компании. Порядок навели на так называемом диком пляже — это примерно 500 квадратных метров.

На берегах карьера были найдены старые покрышки, фантики, окурки, пустые бутылки и даже плед в цветочек. Весь мусор собрали в прочные пакеты, которые будут вывезены силами «Зелёного сада».

«Забота об экологии — один из приоритетов компании. Здесь, на третьем карьере, после летнего сезона действительно скопилось много мусора. А жители города отдыхают тут не только в летнее время. Считаю, что если мы можем приложить руку к наведению порядка, улучшению экологической ситуации в Рязани, то просто обязаны это делать», — подчеркнул директор УЖК «Зелёный сад — мой дом» Алексей Алёшин.

Субботники управляющая компания проводит несколько раз в год. На каждый из них приглашаются все желающие рязанцы.