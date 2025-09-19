Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
18°
Сбт, 20
14°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.20 / 82.50 19/09 14:10
Нал. EUR 98.52 / 99.55 19/09 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
632
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
928
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 630
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 706
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп пожаловался, что Путин «подвел его»
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил разочарование в отношении президента России Владимира Путина, заявив, что тот «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома. Трамп отметил, что ожидал более легкого разрешения ситуации благодаря своим отношениям с Путиным, но оказался разочарован: «У нас отличные отношения, но он меня подвёл. Он меня действительно подвёл». В своем выступлении Трамп также сообщил, что 13 сентября направил письмо странам НАТО, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. Однако для этого он призвал членов альянса к единству и прекращению закупок российской нефти.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил разочарование в отношении президента России Владимира Путина, заявив, что тот «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

Трамп отметил, что ожидал более легкого разрешения ситуации благодаря своим отношениям с Путиным, но оказался разочарован: «У нас отличные отношения, но он меня подвёл. Он меня действительно подвёл».

В своем выступлении Трамп также сообщил, что 13 сентября направил письмо странам НАТО, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. Однако для этого он призвал членов альянса к единству и прекращению закупок российской нефти. Кроме того, президент США указал на необходимость введения пошлин в размере 50-100% против Китая.

Трамп подчеркнул, что его терпение в отношении Путина «быстро иссякает», что подчеркивает растущее напряжение в международной политике и необходимость жестких мер.

Фото: Kevin Lamarque/Reuters