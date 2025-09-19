Трамп пожаловался, что Путин «подвел его»

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил разочарование в отношении президента России Владимира Путина, заявив, что тот «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома. Трамп отметил, что ожидал более легкого разрешения ситуации благодаря своим отношениям с Путиным, но оказался разочарован: «У нас отличные отношения, но он меня подвёл. Он меня действительно подвёл». В своем выступлении Трамп также сообщил, что 13 сентября направил письмо странам НАТО, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. Однако для этого он призвал членов альянса к единству и прекращению закупок российской нефти.

В своем выступлении Трамп также сообщил, что 13 сентября направил письмо странам НАТО, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. Однако для этого он призвал членов альянса к единству и прекращению закупок российской нефти. Кроме того, президент США указал на необходимость введения пошлин в размере 50-100% против Китая.

Трамп подчеркнул, что его терпение в отношении Путина «быстро иссякает», что подчеркивает растущее напряжение в международной политике и необходимость жестких мер.

