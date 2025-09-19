Стали известны кандидаты в депутаты Рязоблдумы от ЛДПР и КПРФ
Депутатами Рязоблдумы от ЛДПР станут депутат прошлого созыва Александр Стариков и руководитель молодёжной организации партии Павел Васильев. Васильеву перешёл мандат лидера общерегиональной части списка ЛДПР Леонида Слуцкого. Представлять КПРФ продолжит Денис Сидоров.
Стали известны кандидаты в депутаты Рязоблдумы от ЛДПР и КПРФ. Об этом сообщили партии в соцсетях.
