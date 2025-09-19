Рязанцы возмутились новой разметкой на улице Большой — она «отрезала» их дома от дороги

Жители многоквартирных домов №№ 90, 94 и 100 по улице Большой в Рязани возмущены новой разметкой. На участке дороги нанесли сплошную линию, которая, по их словам, фактически «отрезала» дома от улицы и сделала въезд и выезд во двора многоэтажек затруднительным, поделились проблемой с РЗН. Инфо читатели 19 сентября. Как отметила рязанка, теперь, чтобы попасть домой или выехать с территории, автовладельцам приходится объезжать целый квартал — с проездом через светофоры и дополнительные перекрестки. Вместо привычных 25 минут дороги с работы жителям теперь приходится тратить до часа.

Как отметила рязанка, теперь, чтобы попасть домой или выехать с территории, автовладельцам приходится объезжать целый квартал — с проездом через светофоры и дополнительные перекрестки. Вместо привычных 25 минут дороги с работы жителям теперь приходится тратить до часа.

«Стоит отметить, что нанесение этой разметки не может быть оправдано аварийными ситуациями на участке дороги. Ранее уже введены меры безопасности: камеры, зона ограничения скорости 40 км/ч и полный запрет левых поворотов.

Основная причина проблем — поведение водителей, которые игнорируют ПДД. Если кто-то нарушает знак „поворот только направо“, ответственность лежит на нем, и таким людям сплошная вряд ли станет преградой, почему же должны страдать все автовладельцы из „отрезанных“ домов», — написали жильцы в коллективном обращении в ГАИ и мэрию.

Рязанцы также подчеркнули, что новая разметка не только усложняет жизнь тысячам горожан, но и создает угрозу для экстренных служб — скорой помощи и пожарным, а также мусоровозам. Им теперь формально запрещено пересекать сплошную линию для заезда во дворы.

В своем обращении жители ссылаются на Федеральный закон № 257-ФЗ, который обязывает при организации дорожного движения обеспечивать безопасность, удобство и экологическую устойчивость. По их мнению, новая разметка нарушает все эти принципы.

Авторы письма требуют пересмотреть решение и рассмотреть возможность отмены сплошной линии. Они также предлагают властям искать более сбалансированные решения — например, увеличить число полос, скорректировать работу светофоров или усилить контроль за нарушителями.