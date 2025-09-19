Рязанцы смогут увидеть затмение Венеры Луной

Явление можно будет наблюдать на светлом небе невооруженным глазом в пятницу, 19 сентября, с 15:18 по московскому времени и до 16:13. В этот время Луна, Венера и яркая звезда Регул в созвездии Льва окажутся близко друг к другу. В некоторых регионах России, включая европейскую часть, траектории Луны и Венеры пересекутся, что приведет к временному исчезновению планеты из виду.

В этот время Луна, Венера и яркая звезда Регул в созвездии Льва окажутся близко друг к другу. В некоторых регионах России, включая европейскую часть, траектории Луны и Венеры пересекутся, что приведет к временному исчезновению планеты из виду.

Затмение будет сопровождаться необычным освещением Луны: из-за близости новолуния, ее темная сторона будет слабо светиться серым, создавая эффект пепельного света. Это явление обеспечивает идеальные условия для наблюдения за Венерой и Регулом. Венера достигнет яркости -3,9 звездной величины, а Регул — 1,4.