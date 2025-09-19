Рязанцы пожаловались на невывоз мусора с улицы Татарской

По словам жителей, мусор не вывозят от дома № 87 на улице Татарской. «Уже который раз мусоровозы просто проезжают мимо, как будто этого участка не существует. Баки стоят как обычно, на доступном месте, проезд всегда открыт. Говорили, что мешают машины, но машины стоят дальше. и мешать никак не могут. Сейчас вообще никого не было, а мусор так и остался», — отметили рязанцы.