Рязанцев пригласили на семейный экофестиваль в рамках акции «Вода России». Об этом сообщило региональное минприроды.

Событие состоится в 10:00 21 сентября в Лесопарке у пристани. Желающим предстоит очистить берег от мусора. В Рязанской области с 2019 года провели 533 таких мероприятий, очистили 426 км побережья и собрали более тысячи кубометров отходов.

В 2025 году впервые в акции участвуют семьи. На уборку берегов Оки также выйдет актриса Юлия Михалкова. Программа фестиваля включает фитнес-разминку, сбор мусора, лекцию, мастер-классы, интерактивные зоны и концерт. Завершится мероприятие чествованием активных участников и конкурсом «Необычная находка».

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

Возрастное ограничение — 18+