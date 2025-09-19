Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 22 сентября

С 09:30 до 17:00 22 сентября холодной воды не будет по адресам: улица Островского, дома №№ 95 корпус 2, 97, 97 корпус 1, 99, 99 корпус 1; 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39); Цветной бульвар, дом № 10 (офисное здание).