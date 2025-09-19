Рязанцев предупредили об ограничении парковки

В Рязани связи с проведением Всероссийской акции «Вода России» в МАУК «Лесопарк» ограничат парковку для частного транспорта на участке дороги по Окскому шоссе у пристани «Рязань» и прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Речной вокзал». Как сообщает администрация города, ограничения вступят в силу 21 сентября с 08:00 до 17:00. Органы местного самоуправления призывают рязанцев учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов и воздержаться от парковки автомобилей на указанных участках в обозначенный период.

В Рязани связи с проведением Всероссийской акции «Вода России» в МАУК «Лесопарк» ограничат парковку для частного транспорта на участке дороги по Окскому шоссе у пристани «Рязань» и прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Речной вокзал».

Как сообщает администрация города, ограничения вступят в силу 21 сентября с 08:00 до 17:00.

Органы местного самоуправления призывают рязанцев учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов и воздержаться от парковки автомобилей на указанных участках в обозначенный период.