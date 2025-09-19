Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
586
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
902
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 600
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 689
Рязанца осудят за мошенничество с земельными участками на сумму 7,5 млн рублей
По версии следствия, с 2012 по 2022 годы обвиняемый с сообщником подделал свидетельства о праве собственности на неразграниченные муниципальные участки в Рязанском районе. Документы передали в уполномоченный орган с целью незаконной регистрации права собственности на имя обвиняемого и других лиц, что позволило осуществить отчуждение участков. В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму более 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.

68-летнего рязанца осудят за мошенничество с земельными участками на сумму 7,5 млн рублей. Об этом 19 сентября пишет пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с 2012 по 2022 годы обвиняемый с сообщником подделал свидетельства о праве собственности на неразграниченные муниципальные участки в Рязанском районе. Документы передали в уполномоченный орган с целью незаконной регистрации права собственности на имя рязанца и других лиц, что позволило осуществить отчуждение участков.

В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму более 7,5 миллиона рублей.

Уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (16 эпизодов мошенничества, совершенного в значительном и крупном размерах) направлено в Октябрьский районный суд Рязани.