68-летнего рязанца осудят за мошенничество с земельными участками на сумму 7,5 млн рублей. Об этом 19 сентября пишет пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с 2012 по 2022 годы обвиняемый с сообщником подделал свидетельства о праве собственности на неразграниченные муниципальные участки в Рязанском районе. Документы передали в уполномоченный орган с целью незаконной регистрации права собственности на имя рязанца и других лиц, что позволило осуществить отчуждение участков.

В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму более 7,5 миллиона рублей.

Уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (16 эпизодов мошенничества, совершенного в значительном и крупном размерах) направлено в Октябрьский районный суд Рязани.