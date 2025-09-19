Рязанца осудили за найденные 25 лет назад боеприпасы и оружие

Выяснилось, что житель Клепиковского района с осени 2000 года по июнь 2025 года незаконно хранил в гараже винтовку и восемь патронов. Правоохранители изъяли оружие. В отношении мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Он признал вину и раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

