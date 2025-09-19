Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
630
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
926
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 630
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 706
Все публикации →
Новое
«Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч первой домашней серии чемпионата России
18 сентября ХК «Рязань-ВДВ» обыграл фарм-клуб челябинского «Трактора» — команду «Челмет». Игра завершилась со счетом 3:1. Шайбы в ворота соперников забросили Григорий Козлов, Егор Шалапов и Юрий Паутов. Теперь в активе рязанцев 6 очков в шести матчах. Перед очередной выездной серией ХК «Рязань-ВДВ» осталось провести еще один домашний матч. В субботу, 20 сентября, на льду дворца спорта «Олимпийский» они сыграют с командой «Горняк-УГМК» из Екатеринбурга. Начало запланировано на 17:00. Билеты можно купить в кассах дворца спорта «Олимпийский» и по ссылке. Возрастное ограничение — 0+

