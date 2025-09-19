«Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч первой домашней серии чемпионата России

18 сентября ХК «Рязань-ВДВ» обыграл фарм-клуб челябинского «Трактора» — команду «Челмет». Игра завершилась со счетом 3:1. Шайбы в ворота соперников забросили Григорий Козлов, Егор Шалапов и Юрий Паутов. Теперь в активе рязанцев 6 очков в шести матчах. Перед очередной выездной серией ХК «Рязань-ВДВ» осталось провести еще один домашний матч. В субботу, 20 сентября, на льду дворца спорта «Олимпийский» они сыграют с командой «Горняк-УГМК» из Екатеринбурга. Начало запланировано на 17:00. Билеты можно купить в кассах дворца спорта «Олимпийский» и по ссылке. Возрастное ограничение — 0+

ХК «Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч первой домашней серии чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

Билеты можно купить в кассах дворца спорта «Олимпийский» и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+