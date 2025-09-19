Россиянам разъяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением

Эмодзи могут стать частью оскорбления в судебной практике, если они используются после грубой фразы. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru. Он объяснил, что смайлики могут служить эмоциональной реакцией, но в случаях угроз или оскорблений суд будет учитывать «весь контекст» сообщения. По словам эксперта, Верховный суд подчеркивает, что угроза может быть выражена в любой форме, и в случае реального конфликта эмодзи могут рассматриваться как часть оскорбительного высказывания. Ранее Элина Сидоренко, гендиректор АНО «Белый интернет» и член Совета по правам человека, отметила, что судебная практика внимательно следит за смыслом, который пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи.

