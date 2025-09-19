Рязань
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с трудоустройством на маркетплейс
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с трудоустройством на маркетплейс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По данным МВД, мошенники просят установить приложение, предоставляющее им доступ к гаджету, под предлогом трудоустройства в маркетплейсе.

По новой схеме, пользователям предлагают работу, связанную с «продвижением товара», и размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений. На собеседовании аферисты сообщают о необходимости «установки корпоративного приложения для работы».