Россиянам напомнили о компенсации за работу на удаленке
Отмечается, что надомниками считаются сотрудники, которые заключили трудовой договор о выполнении работы удаленно. В случае, если человек использует свои инструменты и механизмы, работодатель выплачивает компенсацию за их износ. Также по закону сотруднику должны возмещать «иные расходы». Порядок выплат определяет трудовой договор.
Россиянам напомнили о компенсации за работу на удаленке. Об этом 19 сентября сообщило РИА Новости.
