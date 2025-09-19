Россиянам напомнили о компенсации за работу на удаленке

Отмечается, что надомниками считаются сотрудники, которые заключили трудовой договор о выполнении работы удаленно. В случае, если человек использует свои инструменты и механизмы, работодатель выплачивает компенсацию за их износ. Также по закону сотруднику должны возмещать «иные расходы». Порядок выплат определяет трудовой договор.