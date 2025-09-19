Россиян предупредили об опасности чувства одиночества

Польские ученые выяснили, что одиночество сильнее связано с параноидальными мыслями, чем социальная изоляция. Это двусторонняя связь: одиночество усиливает подозрительность, а паранойя делает человека еще более одиноким. Параноидальные мысли — это иррациональные убеждения, что другие люди хотят навредить, обмануть или использовать. Они могут возникать без реальных оснований и искажать восприятие. Такие мысли часто возникают на фоне стресса, тревожности или усталости и могут приводить к конфликтам, замкнутости и избеганию общения.

Россиян предупредили об опасности чувства одиночества. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Анализ данных показал, что чувство одиночества — ключевой фактор, влияющий на психическое здоровье. Оно напрямую связано с параноидальными мыслями: одиночество усиливает подозрительность, а паранойя усиливает одиночество. Социальная изоляция действует косвенно — через чувство одиночества.