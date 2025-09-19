Российских спортсменов не пустят на командные соревнования на Олимпиаде-2026

Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии с 6 по 22 февраля, как сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Это решение касается российских и белорусских сборных. Команды с российским или белорусским паспортом не будут допущены к соревнованиям, но индивидуальные спортсмены из этих стран смогут выступить в нейтральном статусе. Для этого создадут специальную комиссию, которая оценит соответствие кандидатов критериям нейтральности. В комиссию войдут член МОК Николь Ховерц, бывший баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

В состав комиссии войдут член МОК Николь Ховерц, представитель комиссии по этике МОК, бывший испанский баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Подобная практика уже применялась при отборе на летнюю Олимпиаду в Париже-2024, где в итоге выступили 15 российских спортсменов. Также Исполнительный совет комитета утвердил переход спортивного гражданства для тринадцати атлетов.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаде-2026, в которые российские команды не вошли. Финальное решение о допуске будет принимать МОК.