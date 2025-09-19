Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 18:15
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
701
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 002
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 722
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российских спортсменов не пустят на командные соревнования на Олимпиаде-2026
Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии с 6 по 22 февраля, как сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Это решение касается российских и белорусских сборных. Команды с российским или белорусским паспортом не будут допущены к соревнованиям, но индивидуальные спортсмены из этих стран смогут выступить в нейтральном статусе. Для этого создадут специальную комиссию, которая оценит соответствие кандидатов критериям нейтральности. В комиссию войдут член МОК Николь Ховерц, бывший баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Решение касается как российских, так и белорусских сборных.

В заявлении МОК указано, что команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не будут рассматриваться для участия в соревнованиях. Однако индивидуальные спортсмены из этих стран могут получить возможность выступить на Играх только в нейтральном статусе. Для этого будет создана специальная комиссия, которая оценит соответствие каждого кандидата критериям нейтральности.

В состав комиссии войдут член МОК Николь Ховерц, представитель комиссии по этике МОК, бывший испанский баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Подобная практика уже применялась при отборе на летнюю Олимпиаду в Париже-2024, где в итоге выступили 15 российских спортсменов. Также Исполнительный совет комитета утвердил переход спортивного гражданства для тринадцати атлетов.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаде-2026, в которые российские команды не вошли. Финальное решение о допуске будет принимать МОК.