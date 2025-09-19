РНПК запустила «Роснефть-класс» для девятиклассников

В новом учебном году Рязанская НПК запустила пилотный образовательный проект по подготовке будущих нефтехимиков для девятиклассников. Он проводится в рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и позволяет школьникам получать образование, не выезжая за пределы региона. После завод помогает трудоустроиться.

В 9Б «Роснефть-класс» школы № 43 набрали 29 учеников. По окончании специализированного класса они могут поступить в профильный колледж или продолжить обучение в 10-11 «Роснефть-классе», а затем пойти учиться в профильный вуз.

Отмечается, что в Рязани первый «Роснефть-класс» открыли в 2016 году. Набор проводили с 10-го класса. В 2025 году открыли десятый (по счету) 10Б «Роснефть-класс», где учится 21 человек. Так, на базе школы № 43 есть 9-й, 10-й и 11-й «Роснефть-класса». Всего в них обучается 64 человека.

Для того, чтобы попасть в специализированный класс, ученики из разных школ Рязани проходили отбор, во время которого представляли портфолио с достижениями, годовые оценки — не ниже «4», а также проходили собеседование.

РНПК принимает активное участие в подготовке учеников профильного класса. Помимо изучения физики, химии и математики, ученики проходят профориентацию, во время которой у школьников формируется общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, деятельности РНПК и компании «Роснефть», корпоративных ценностях.

Кроме того, обучающиеся участвуют в корпоративных мероприятиях, для них проводят профориентационные экскурсии по заводу.

Учебные классы отремонтированы и оформлены в школе в корпоративном стиле, чтобы школьники чувствовали себя частью команды «Роснефти» и РНПК. Ученикам предоставляют новые учебники, компьютерное, физическое и химическое оборудование.

За девять лет из «Роснефть-класса» выпустились 174 ученика. Половина из них получает высшее нефтехимическое образование в профильных вузах страны.

РНПК сотрудничает более чем с 35 высшими и средними учебными заведениями России и Рязанской области. Завод также предоставляет студентам целевые договоры.