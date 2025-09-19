Reuters: власти могут поднять НДС в России до 22%

Как рассказали агентству собеседники, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение НДС. При этом, в публикации указано, что остальные налоги российские власти уже поднимали. Предполагается, что проект бюджета внесут на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации сказано, что с президентом РФ Владимиром Путиным заранее согласовали ключевые пункты. Уточняется, что в последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Согласно информации Reuters, в 2024 году налог на добавленную стоимость обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн.

Правительство РФ якобы рассматривает возможность поднять НДС в России с 20 до 22%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству собеседники, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение НДС. При этом, в публикации указано, что остальные налоги российские власти уже поднимали.

Предполагается, что проект бюджета внесут на рассмотрение парламента 29 сентября. По данным агентства, с президентом РФ Владимиром Путиным заранее согласовали ключевые пункты.

Уточняется, что в последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Согласно информации Reuters, в 2024 году налог на добавленную стоимость обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей. Сказано, что возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили в статье.