Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 16:55
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 656
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Reuters: власти могут поднять НДС в России до 22%
Как рассказали агентству собеседники, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение НДС. При этом, в публикации указано, что остальные налоги российские власти уже поднимали. Предполагается, что проект бюджета внесут на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации сказано, что с президентом РФ Владимиром Путиным заранее согласовали ключевые пункты. Уточняется, что в последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Согласно информации Reuters, в 2024 году налог на добавленную стоимость обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн.

Правительство РФ якобы рассматривает возможность поднять НДС в России с 20 до 22%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству собеседники, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение НДС. При этом, в публикации указано, что остальные налоги российские власти уже поднимали.

Предполагается, что проект бюджета внесут на рассмотрение парламента 29 сентября. По данным агентства, с президентом РФ Владимиром Путиным заранее согласовали ключевые пункты.

Уточняется, что в последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Согласно информации Reuters, в 2024 году налог на добавленную стоимость обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей. Сказано, что возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили в статье.