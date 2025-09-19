Рецидивист пытался обокрасть гипермаркет в Рязанской области

Рецидивист пытался обокрасть гипермаркет в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 29-летний мужчина в торговом зале попытался украсть одежду на сумму более 6,5 тыс. рублей. Однако его остановила охрана магазина.

Ранее фигуранта уже судили за аналогичное преступление и приговорили к лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Суд добавил к наказанию 2 месяца лишения свободы.