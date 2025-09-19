Рамзан Кадыров ответил на критику наград своего сына
По словам Кадырова, все награды его сына были заслуженными. Он отметил, что каждое награждение Адама кадырова было результатом конкретных достижений, а не формальностью или проявлением семейственности. Глава Чечни также предложил тем, кто сомневается в профессионализме и заслугах Адама, лично с ним пообщаться.
Рамзан Кадыров ответил на критику наград своего сына. Об этом глава Чечни рассказал в беседе с РИА Новости.
