Рамзан Кадыров ответил на критику наград своего сына

По словам Кадырова, все награды его сына были заслуженными. Он отметил, что каждое награждение Адама кадырова было результатом конкретных достижений, а не формальностью или проявлением семейственности. Глава Чечни также предложил тем, кто сомневается в профессионализме и заслугах Адама, лично с ним пообщаться.

