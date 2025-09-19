Пьяный рязанец угрожал зарезать мать

Пьяный рязанец угрожал зарезать мать. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2025 года 34-летний житель ряжского района в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Мать сделала замечание сыну, тот разозлился и пригрозил убить ее кухонным ножом.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся.

Мужчине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.