Пьяный рязанец хотел зарезать жену из-за спора

38-летний пьяный рязанец хотел зарезать жену из-за спора. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба УВМД по региону.

